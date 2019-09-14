Гвоздик провел дуэль взглядов с россиянином Бетербиевым перед чемпионским боем: видео

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Бетербиев и Гвоздик
Бетербиев и Гвоздик / twitter.com/trboxing

Чемпион WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик встретится с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым из России. Накануне боксеры провели дуэль взглядов.

Во время дуэли взглядов никаких неприятных эксцессов между боксерами не возникло. Единственное, что Гвоздик сначала положил чемпионский пояс не на то плечо. Поэтому переводил его уже во время позирования.

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Дуэль взглядов Гвоздика и Бетербиева (смотреть с 19:10)

Бой Гвоздик – Бетербиев запланирован на 18 октября и состоится в Филадельфии на арене Liacouras Center.

Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде. После этого россиянин провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивое Калайджича.

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Теги: Спорт Новости Спорта Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
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