Гвоздик рассказал о планах стать чемпионом мира после поражения Бетербиеву

Александр Гвоздик заявил, что нацелен снова стать чемпионом мира после поражения Артуру Бетербтиеву. В поединке с россиянином Гвоздик потерял титул чемпиона мира по версии WBC.

Гвоздик сказал, что ему больше нравится титул WBC, однако он будет двигаться к чемпионскому званию по любой версии.

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Буду двигаться по той линии, где есть возможность двигаться. Хочется быть чемпионом. Я скажу так, что профессиональный бокс состоит из двух составляющих: поясов и славы, также из финансовой части. Мне казалось, что в профи все рассказывают, что сражаются за пояса, но на самом деле ради денег. Как выяснилось, эго и у меня есть.



Вот после боя я понял, что пояс-то остался, по сути, но без титула то хуже. Веселее, когда ты чемпион. И восприятие людей совсем другое. Поэтому, конечно, хочется вернуть титул. Будет это зеленый пояс – хорошо, хотелось бы. Какой-то другой – тоже здорово,

– сказал Гвоздик.

Сейчас Гвоздик есть только в двух рейтингах – WBC и IBF. В рейтинге WBC украинец занимает второе место, IBF – девятое. Чемпионом по этим версиями является обидчик украинца – Артур Бетербиев.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?

Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.



Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно.