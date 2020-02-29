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Гвоздик рассказал о поражении Бетербиеву: Проблемы были комплексные

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Украинский боксер Александр Гвоздик прокомментировал поражение Артуру Бетербиеву. Россиянин победил Гвоздика 18 октября 2019 года и отобрал в украинца чемпионский титул WBC. Бой завершился в десятом раунде техническим нокаутом.

В своем инстаграме Гвоздик отказался анализировать бой, заявив о комплексных проблемах.

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По поводу боя с Бетербиевым. Что вы ожидаете от меня услышать? Что костюм для выхода 20 килограммов весил или что боксерки натирали? Проблемы были и они комплексные. Я не буду ни разбирать их здесь, ни оправдываться, ни вешать ответственность на кого-нибудь,
– сказал Гвоздик.

В комментариях к своему сообщению украинский боксер также заявил, что Бетербиев был лучшим в поединке.

"Вместо этого я лучше займусь исправлением ошибок и, я надеюсь, мы встретимся снова", – добавил Гвоздик.

Для Гвоздика поражение от Бетербиева стало первым на профессиональном ринге. До этого 32-летний украинец получил 17 побед, завоевав титул WBC в полутяжелом весе.

Сейчас Гвоздик интенсивно тренируется, о чем сообщает в инстаграме. Впрочем, кто станет следующим соперником Александра – пока не сообщается.

ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Автор: Михаил Гема
Теги: Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Спорт Бокс
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