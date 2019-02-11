Гвоздик впервые оценил своего следующего соперника: не так опасен, как Стивенсон

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / aredi.agency

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик оценил своего следующего соперника француза Доудоу Нгумбу. Александр 30 марта в Филадельфии проведет свою первую добровольную защиту чемпионского пояса.

Гвоздик сравнил француза со своим предыдущим соперником Адонисом Стивенсом.

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"Смотрел последние 4 или 5 боев с участием Нгумбу. Он не так опасен, как Адонис Стивенсон. Но он умеет здорово спойлерить. Главное, не допустить недооценки", – рассказал Гвоздик в интервью Boxing Talk.

У него отличная подготовка – он легко пройдет 12 раундов. Не обращаю внимания на статистику его боев и то, что о нем говорят люди. Я воспринимаю этот бой серьезно, очень мотивирован и усердно тренируюсь, чтобы не допустить ошибок,
– резюмировал украинец.

"Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. 30 марта я постараюсь устроить замечательный праздник бокса", – добавил Гвоздик.

Александр Гвоздик завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном. Последний, к слову, продолжает восстанавливаться после тяжелого нокаута.

Сейчас обязательным претендентом на титул Александра является американец Маркус Браун. Он победил Баду Джека и таким образом стал обязательным претендентом на пояс Александра. Но WBC позволила украинцу сначала провести добровольную защиту.

Кто такой Доудоу Нгумбу? 37-летний боксер-ветеран, который на профессиональном ринге провел 38 поединков. В его активе 14 нокаутов и 8 поражений. Нгумбу родился в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Его рост 180 см, а рабочая рука – правая. В прошлом француз проводил два успешных поединка в Украине против россиянина Умара Саламова и известного украинского боксера Вячеслава Узелкова. В своем последнем бою Нгумбу одолел швейцарского боксера Йоанн Конголо.

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Теги: Спорт Бокс Александр Гвоздик
Источник: 24 Канал
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