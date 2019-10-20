Гвоздика выписали из больницы, у него было небольшое сотрясение после боя с Бетербиевым

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Артур Бетербиев против Александра Гвоздика
Артур Бетербиев против Александра Гвоздика / espn.com

Украинского боксера Александра Гвоздика выписали из одного из госпиталей Филадельфии (США), куда он попал после боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

Тренер Украинский Тедди Атлас рассказал подробности о состоянии здоровья его боксера, информирует ESPN.

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Атлас заявил, что у Гвоздика не было кровоизлияния в мозг или чего-то подобного, что бы угрожало его жизни

Только небольшое сотрясение от ударов в затылок. Так сказали врачи. Мы должны были убедиться, что все хорошо,
– заявил Атлас.

Что известно о бое Гвоздик – Бетербиев?
Это был объединительный поединок за титулы WBC и IBF в полутяжелом весе. Он состоялся 18 октября в США. Украинский боксер побеждал россиянина по очкам, однако в 10 раунде россиянин трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой.

Это первое поражение Гвоздика в карьере. Бетербиев же выиграл 15-й подряд бой досрочно. После поединка украинец был госпитализирован для проверки на потенциальные травмы.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гвоздик – Бетербиев Александр Гвоздик Бокс
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