Гвоздика забрали в больницу после проигранного боя россиянину

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик / twitter.com/trboxing

Украинский боксер Александр Гвоздик был госпитализирован. Это произошло после проигранного боя россиянину Артуру Бетербиеву.

Напомним, это был бой, на кону которого стояли чемпионские пояса WBC и IBF в полутяжелом весе. Первым из них владел Гвоздик. Однако украинец в десятом раунде трижды был отправлен в нокдаун и проиграл.

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После поединка стало известно. что Гвоздик был доставлен в больницу. Поехал он туда с превентивной целью. Об этом сообщил комментатор Дэн Рафаэль

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Напомним, 17 октября с США умер 27-летний боксер Патрик Дэй. Он выступал в андеркарте боя Усик – Уизерспун, и был отправлен в нокаут. Сразу после этого его госпитализировали. Однако через четыре дня он умер в больнице.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Гвоздик – Бетербиев Спорт Бокс Новости Спорта Александр Гвоздик
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