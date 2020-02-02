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Хабиб – Фергюсон: горячий промо-ролик боя

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Хабиб Нурмагомедов – Тони Фергюсон / UFC

Представлен официальный промо-ролик боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине на турнире UFC 249.

Промо-ролик официально представила UFC, опубликовав видео в соцсетях.

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Промо-ролик боя Хабиб – Фергюсон

Что такое UFC?
Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.

  • Тони Фергюсон при подготовке к поединку против Нурмагомедова получил растяжение крестообразных связок. Бой все равно состоится, поскольку травма не оказалась серьезной.
  • Фергюсон высказывал желание подраться с Нурмагомедов в декабре 2019 года.
  • Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
  • Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них добыты в UFC.
  • По этому показателю Хабиб сравнялся именно с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.
  • Победитель поединка Хабиб – Фергюсон может встретиться с Конором МакГрегором.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
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