Хабиб – Фергюсон: горячий промо-ролик боя
Представлен официальный промо-ролик боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине на турнире UFC 249.
Промо-ролик официально представила UFC, опубликовав видео в соцсетях.
Читайте также: Нурмагомедов и Фергюсон официально проведут бой: дата и место
Промо-ролик боя Хабиб – Фергюсон
Что такое UFC?
Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах.
- Тони Фергюсон при подготовке к поединку против Нурмагомедова получил растяжение крестообразных связок. Бой все равно состоится, поскольку травма не оказалась серьезной.
- Фергюсон высказывал желание подраться с Нурмагомедов в декабре 2019 года.
- Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
- Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них добыты в UFC.
- По этому показателю Хабиб сравнялся именно с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.
- Победитель поединка Хабиб – Фергюсон может встретиться с Конором МакГрегором.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии