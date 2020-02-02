Хабиб – Фергюсон: горячий промо-ролик боя

Представлен официальный промо-ролик боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Бой состоится 18 апреля в Бруклине на турнире UFC 249.

Промо-ролик официально представила UFC, опубликовав видео в соцсетях. Читайте также: Нурмагомедов и Фергюсон официально проведут бой: дата и место Промо-ролик боя Хабиб – Фергюсон It finally goes down in Brooklyn #UFC249 on-sale now ️ https://t.co/SXdpyvfYGf pic.twitter.com/YQGU67XO4o — UFC (@ufc) February 1, 2020 Что такое UFC?

Международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также проводит соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах. Тони Фергюсон при подготовке к поединку против Нурмагомедова получил растяжение крестообразных связок. Бой все равно состоится, поскольку травма не оказалась серьезной.

Фергюсон высказывал желание подраться с Нурмагомедов в декабре 2019 года.

Бой между двумя спортсменами срывался четыре раза. В апреле 2018-го Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них добыты в UFC.

По этому показателю Хабиб сравнялся именно с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.

Победитель поединка Хабиб – Фергюсон может встретиться с Конором МакГрегором.