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Хабиб не будет просить у Путина частный самолет, чтобы провести бой с Фергюсоном

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Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов / ТАСС

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не будет звонить президенту РФ Владимиру Путину, чтобы попросить частный самолет. Из-за пандемии коронавируса бой Хабиба с Тони Фергюсоном не состоится 18 апреля. Россиянин не может покинуть свою страну из-за карантина.

В комментарии ESPN Хабиб рассказал, почему не может попросить частный самолет у Владимира Путина.

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Вы думаете, если я чемпион, то мне дадут частный самолет? Мол, я позвоню Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые. Тысячи людей умирают. Кому я должен позвонить?
– сказал Хабиб.

Россиянин назвал безумием идею предоставления ему частного самолета ради того, чтобы бой с Фергюсоном состоялся.

"Дэйна Уайт позвонит Трампу, а я позвоню Путину и скажу: "Пожалуйста, дай мне самолет", а потом я звоню Трампу и говорю: "Пожалуйста, дайте мне разрешение на то, чтобы я прибыл в США". Безумие", – резюмировал Нурмагомедов.

После победы над Конором МакГрегором Хабиб встретился с Путиным, который предоставил ему свой номер телефона.

Состоится ли бой Хабиб – Фергюсон?

До этого времени бой между спортсменами срывался четыре раза. Предыдущий раз встреча не состоялась в апреле 2018-го.

Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Бой не состоится и в пятый раз. Несколько дней назад официальный сайт UFC объявил, что встреча перенесена.

Но президент UFC Дэйна Уайт не терял надежды, что бойцы встретятся 18 апреля. Он заявлял, что поединок состоится при пустых трибунах.

Теперь же СМИ сообщают, что Фергюсон встретится с другим соперником. Зато Хабиб в очередной раз заявил, что поединка не будет.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Смешанные единоборства Новости Спорта Спорт Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов MMA
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