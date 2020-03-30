Хабиб не может вылететь на бой с Фергюсоном
Поединок между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может не состояться в пятый раз. Их бой, запланированный на 18 апреля в США, был официально отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь возникли новые трудности с организацией поединка.
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы встретятся 18 апреля при пустых трибунах. Уайт сказал, что соглашение о поединке есть и компания рассматривает 4-5 мест для проведения боя.
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Однако с организацией поединка возникли новые трудности. Поединок может пройти только на территории России.
30 марта правительство РФ приняло решение временно закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.
Таким образом, Хабиб, который тренируется в Дагестане, не может вылететь на бой в США или другую страну.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Нурмагомедова, в твиттере опроверг информацию, что поединок с Фергюсоном состоится в Саудовской Аравии.
В то же время Нурмагомедов в инстаграме сообщил, что, вероятно, бой против Фергюсона таки будет отменен.
"Не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрытые границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу уехать из России, границы закрыты", – сказал Хабиб.
Нурмагомедов заявил, что у Тони Фергюсона будет другой соперник.
Хабиб – Фергюсон: главное
- Поединок между бойцами срывался уже четыре раза. Предыдущий раз встреча Хабиба и Фергюсона не состоялась в апреле 2018-го.
- Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
- Нурмагомедов ни разу не проигрывал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.
- По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном.
Что известно о коронавирусе в США?Количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тысяч. По состоянию на 30 марта количество погибших превысило 2 000 человек. США опередили Китай и Италию по количеству заражений.
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала
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