Хабиб не может вылететь на бой с Фергюсоном

Поединок между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном может не состояться в пятый раз. Их бой, запланированный на 18 апреля в США, был официально отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь возникли новые трудности с организацией поединка.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бойцы встретятся 18 апреля при пустых трибунах. Уайт сказал, что соглашение о поединке есть и компания рассматривает 4-5 мест для проведения боя.

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Однако с организацией поединка возникли новые трудности. Поединок может пройти только на территории России.

30 марта правительство РФ приняло решение временно закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.

Таким образом, Хабиб, который тренируется в Дагестане, не может вылететь на бой в США или другую страну.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC Нурмагомедова, в твиттере опроверг информацию, что поединок с Фергюсоном состоится в Саудовской Аравии.

В то же время Нурмагомедов в инстаграме сообщил, что, вероятно, бой против Фергюсона таки будет отменен.

"Не знаю, к какому бою вести подготовку. Везде закрытые границы. Весь мир на карантине. Сейчас до меня дошла информация, что UFC готовит турнир в США, в одном из штатов. И я сейчас не могу уехать из России, границы закрыты", – сказал Хабиб.

Нурмагомедов заявил, что у Тони Фергюсона будет другой соперник.

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Поединок между бойцами срывался уже четыре раза. Предыдущий раз встреча Хабиба и Фергюсона не состоялась в апреле 2018-го.

Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Нурмагомедов ни разу не проигрывал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.

По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном.

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Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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