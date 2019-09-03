Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: дата и место боя UFC 242

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Хабиб Нурмагомедов – Дастина Порье: когда бой – дата и место боя UFC 242
Хабиб Нурмагомедов - Дастина Порье: дата боя

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в субботу, 7 сентября, будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье.

Чемпионский поединок Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье состоится в рамках UFC 242 в Абу-Даби на du Arena на острове Яс. В целом в этот вечер запланировано сразу пять боев в основном карде. Однако только бой Хабиба против Порье будет титульным. Еще восемь боев состоятся в ранних прелимах и прелимах (предварительные бои).

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Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора МакГрегора. Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэйем 13 апреля 2019.

Стоит добавить, что UFC подписали контракт с Управлением культуры и туризма Абу-Даби. Его срок – 5 лет. Согласно договору, промоушин должен проводить титульные бои именно в Абу-Даби. Для этого вечера боев специально построили новую арену.

 

blog_ava
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Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
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