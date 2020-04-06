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Хабиб Нурмагомедов не примет участие в UFC 249, ему уже нашли замену

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Хабіб Нурмагомедов / Bloody Elbow

Бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона не состоится в рамках UFC 249. Соответствующую информацию подтвердил президент UFC Дана Вайт.

Дана Уайт опубликовал твит, в котором заверил, что вечер боев UFC 249 состоится. Однако без участия Хабиба Нурмагомодева.

Именно бой Хабиба против Тони Фергюсона должен был стать главным боем вечера. Изначально планировалось, что UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине. Но из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке вечер боя оттуда перенесли. Хотя дату оставили.

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Однако организаторы долго не могли определиться с местом проведения боя, в то время как пандемия коронавируса оставляла им все меньше возможностей. Среди вариантов было провести бои без зрителей.

Хабиб же в то время отправился в Россию. И теперь не сможет прилететь в США на бой. Все из-за карантинных ограничений. А после 18 апреля он не планирует проводить бои, ведь 23 апреля начинается Рамадан. Продлится он до 23 мая, и бойцу нужно будет еще 45 дней для восстановления формы. Поэтому в октагон он сможет выйти не раньше, чем в конце июля.

По данным ESPN, UFC 249 таки состоится. Хабиба в бою против Тони Фергюсона заменит Джастин Гэтжи. Хотя телеканал Fox убежден, что Хабиба заменит Конор МакГрегор.

  • Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев в UFC, во всех одержав победы. Он действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе.
  • Тони Фергюсон тоже провел 28 боев в рамках UFC, одержав 25 побед. Он бывший обладатель временного титула в легком весе.
  • Бой между Хабибом и Фергюсоном срывался четыре раза. Предыдущий раз бой не состоялся в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
  • Джастин Гэтжи провел 23 поединка. На его счету 21 победа, 18 из которых – нокаутом.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Новости Спорта MMA Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов
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