Хабиб Нурмагомедов не примет участие в UFC 249, ему уже нашли замену

Бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона не состоится в рамках UFC 249. Соответствующую информацию подтвердил президент UFC Дана Вайт.

Дана Уайт опубликовал твит, в котором заверил, что вечер боев UFC 249 состоится. Однако без участия Хабиба Нурмагомодева.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Именно бой Хабиба против Тони Фергюсона должен был стать главным боем вечера. Изначально планировалось, что UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине. Но из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке вечер боя оттуда перенесли. Хотя дату оставили.

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Однако организаторы долго не могли определиться с местом проведения боя, в то время как пандемия коронавируса оставляла им все меньше возможностей. Среди вариантов было провести бои без зрителей.

Хабиб же в то время отправился в Россию. И теперь не сможет прилететь в США на бой. Все из-за карантинных ограничений. А после 18 апреля он не планирует проводить бои, ведь 23 апреля начинается Рамадан. Продлится он до 23 мая, и бойцу нужно будет еще 45 дней для восстановления формы. Поэтому в октагон он сможет выйти не раньше, чем в конце июля.

По данным ESPN, UFC 249 таки состоится. Хабиба в бою против Тони Фергюсона заменит Джастин Гэтжи. Хотя телеканал Fox убежден, что Хабиба заменит Конор МакГрегор.

Хабиб Нурмагомедов провел 28 боев в UFC, во всех одержав победы. Он действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе.

Тони Фергюсон тоже провел 28 боев в рамках UFC, одержав 25 побед. Он бывший обладатель временного титула в легком весе.

Бой между Хабибом и Фергюсоном срывался четыре раза. Предыдущий раз бой не состоялся в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Джастин Гэтжи провел 23 поединка. На его счету 21 победа, 18 из которых – нокаутом.

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