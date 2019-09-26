Хабиб Нурмагомедов определился с датой следующего поединка
Обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года.
Соответствующую информацию озвучил менеджер российского бойца Ризван Магомедов. При этом место и вероятный соперник пока неизвестны.
Читайте также: Зоозащитники требуют наказать Хабиба Нурмагомедова за бой с медведем
Напомним, последний бой Хабиб Нурмагомедов провел против Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин победил удушающим приемом и защитил свой чемпионский титул. За этот бой Хабиб получил более 6 миллионов долларов, в то время как его соперник – лишь 290 тысяч. Сразу после боя вызов Хабибу бросил Конор МакГрегор, который даже готов драться в Москве. Однако он не один такой – Тони Фергюсон тоже желает провести бой с россиянином.
Выбор редакции
-
Свитолина разгромно проиграла четвертьфинальный матч на турнире WTA в Китаесегодня , 17:15
-
Украинец Чумак стал бронзовым призером чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кгсегодня , 12:07
-
"Ингулец" выбил "Карпаты", "Минай" одолел "Волынь": результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины25 сентября , 21:13