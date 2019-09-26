Хабиб Нурмагомедов определился с датой следующего поединка

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

Обладатель пояса чемпиона UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой в марте или апреле 2020 года.

Соответствующую информацию озвучил менеджер российского бойца Ризван Магомедов. При этом место и вероятный соперник пока неизвестны.

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Напомним, последний бой Хабиб Нурмагомедов провел против Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби. Россиянин победил удушающим приемом и защитил свой чемпионский титул. За этот бой Хабиб получил более 6 миллионов долларов, в то время как его соперник – лишь 290 тысяч. Сразу после боя вызов Хабибу бросил Конор МакГрегор, который даже готов драться в Москве. Однако он не один такой – Тони Фергюсон тоже желает провести бой с россиянином.

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Теги: MMA Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Спорт
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