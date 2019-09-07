Хабиб Нурмагомедов полностью разделся, чтобы уложиться в вес перед боем UFC242: видео

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов едва уложился в свою весовую категорию. На взвешивании ему пришлось даже снять шорты и белье.

Стоит напомнить, что легкий вес в смешанных единоборствах – это до 155 фунтов, или 70,3 килограмма. Главное – показать этот вес на официальном взвешивании. До этого бойцы могут иметь и больший вес (как и после взвешивания). Так, Хабиб Нурмагомедов еще за два дня до взвешивания весил около 76 килограммов. Лишний вес он сбросил. Но чтобы уложиться в лимит при официальном взвешивании, ему пришлось раздеться догола.

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Видео, как Хабиб Нурмагомедов раздевается догола на взвешивании

Стоит отметить, что если бы Хабиб не вложился в свою весовую категорию, у него могли бы забрать чемпионский титул, а его бой против Порье потерял бы звание титульного.

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Хабиб уже не впервые имеет проблемы с весом. В 2013 году он уже провалил взвешивание перед боем с Абелем Трухильо. А в 2017 году не сумел прийти на взвешивание через сильное обезвоживание организма из-за попытки сбросить лишний вес.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье состоится в субботу, 7 сентября. Начало вечера боя UFC242 – в 21:00.