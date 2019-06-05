Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон: стали известны дата боя и соперник

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (27-0) вернется в октагон в начале осени.

Хабиб Нурмагомедов следующий бой проведет против временного обладателя титула Дастина Порье (25-5, 1 NC). Поединок официально состоится 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242.

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Нурмагомедов последний бой провел 6 октября 2018 года, когда победил Конора МакГрегора. Порье стал временным чемпионом UFC после победы над Максом Холлоуэем 13 апреля 2019 года.

К слову: МакГрегор впервые провел бой после позорного поражения Хабибу

Кроме того, Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC. В контракте указана возможность провести поединок с бывшим чемпионом в полусреднем и среднем дивизионах Жоржем Сен-Пьером. Другие подробности соглашения не раскрываются.