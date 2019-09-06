Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: прогноз букмекеров на бой UFC242

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в субботу, 7 сентября, будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье. Букмекеры оценили шансы каждого из бойцов на победу.

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье прогноз

Россиянин является явным фаворитом этого боя. Букмекеры почти не сомневаются в его победе и защите титула. Коэффициент на это в районе 1,20. В то время на победу Порье – от 4,30 до 5,30. Но стоит заметить, что это смешанные единоборства. И один точный удар может изменить все.

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Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу Хабиба с коэффициентом 1,22. При этом почти нет разницы в коэффициентах, или эта победа будет досрочной (1,90) или нет (1,84). Относительно победы по раундам, то больше шансов в первом (7,00). Каждый следующий раунд увеличивает коэффициент на 0,5 – от 7,50 на победу во втором раунде до 9,00 на победу в четвертом раунде.

Победа Порье оценена аж в 5,38. Шанс американца завоевать титул досрочно имеет коэффициент 6,25. На то, что он не сможет победить досрочно – 1,10.

Победа Порье в первом раунде получила коэффициент 12,0. Шансы на досрочное окончание боя в свою пользу с каждым раундом все меньше – 15,0 во втором, 19,0 в третьем, 26, в четвертом и 36,0 в пятом.

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Стоит отметить, что эксперты так же ожидают досрочное окончание боя – 1,55 на это, против 2,55, что этого не произойдет.

Прогноз William Hill

Здесь тоже не сильно сомневаются в победе Хабиба Нурмагомедова – 1,22 на это. Победа Порье – 4,33. Но стоит отметить, что эксперты дают близкие коэффициенты на то, что один из бойцов закончит бой досрочно – 5,50 на победу Хабиба нокаутом/техническим нокаутом/дисквалификацией соперника. Шансы американца победить таким образом – 6,00. В то же время победа решением судей – 3,25 на россиянина и 9,00 на Порье.

Прогноз Favorit

Здесь коэффициенты 1,18 на Хабиба и 4,90 на Порье. Досрочная победа россиянина – 1,80, его соперника – 6,00.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье состоится в субботу, 7 сентября. Начало вечера боя UFC242 – в 21:00.