Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: где смотреть онлайн бой UFC242

Чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в субботу, 7 сентября, будет защищать свой титул в бою против Дастина Порье. Посмотреть этот бой в рамках UFC242 можно будет и в Украине.

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После прихода в Украину телеканала Setanta Sport, именно они транслируют бои UFC. Не станет исключением и бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье. И стоит напомнить, что канал доступен онлайн на ОТТ-сервисах: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты на данный момент сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса). Также он есть у провайдера "Воля" в HD качестве в технологии Цифрового ТВ и ОТТ-Hybrid в городах: Киев, Днепр, Харьков, Полтава, Сумы, Обухов, Тернополь, Черкассы, Львов, Ровно. Сейчас телеканал доступен всем абонентам ОТТ с IP-тюнерами и в мобильном приложении ВоляТV.

Канал Setanta Sport доступен и для пользователей Xtra TV. Его включили всем пользователям сервиса Ланет.TV во всех OTT-пакетах Baza.

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Начало трансляции UFC242 на канале Setanta Sport запланировано на 21:00. Когда именно начнется главный бой вечера за титул чемпиона мира UFC в легком весе – пока неизвестно. На канале трансляция продлится вплоть до полуночи.