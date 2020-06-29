Не успел Джастин Гейджи узнать о бое с Хабибом Нурмагомедовым, как начал активную подготовку. Гейджи, владеющий временным поясом чемпиона UFC в легком весе, официально попытается победить действующего обладателя титула – Нурмагомедова.

Гейджи провел спарринг с Усманом

Джастин Гейджи показал фрагмент спарринга с чемпионом полусреднего дивизиона Камару Усманом. Об этом сообщает 24 канал.

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Гейджи и Усман сначала провели небольшую схватку на "нижнем этаже", после чего обменялись серией тяжелых ударов по корпусу.

После того, как вышло время схватки, Гейджи от потери сил упал на настил, пытаясь перевести дух.

"Сталь точит сталь. Сколько бы вы заплатили за то, чтобы посмотреть несколько раундов этого? Усман выглядит, как настоящий убийца. Рад, что теперь он у нас в зале. Просто два парня весело проводят время", – написал Гейджи.

Предыдущие поединки бойцов

Джастин Гейджи заменил Хабиба в поединке с Тони Фергюсоном. В мае Джастин сенсационно нокаутировал Тони и стал временным чемпионом мира.

Предыдущий поединок непобедимый Хабиб провел еще 7 сентября 2019 года. Тогда россиянин одолел Дастина Пуарье.

Хабиб и Гейджи встретятся в рамках турнира UFC 253, который состоится 19 сентября в Абу-Даби.