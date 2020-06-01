Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди отбыл пятиматчевую дисквалификацию и вернулся в стартовый состав своей команды на матч против "Руха". И снова отличился неспортивным поведением.

В матче против брестского "Руха" (4:1) экс-игрок киевского "Динамо" схватил соперника за лицо, но судья не стал наказывать за это украинца. Игрок "Руха" Илья Колпачук срубил Габи Кики, что возмутило Хачериди, который решил проучить игрока соперника, пишет 24 канал.

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Хотя Колпачук извинился, поднимая руки, Евгений схватил его за лицо. Наделать больше глупостей помешали партнеры, оттянув Хачериди подальше, а судья ограничился желтой Колпачуку.

Хачериди схватил соперника за лицо: смотрите видео

Брестчане находятся на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Беларуси. В следующей игре 6 июня команда сыграет против ФК "Минск".

Предыдущий скандал с Хачериди

До этого Евгений в матче с "Витебском" привез пенальти и получил прямую красную карточку, что стало причиной поражения команды. Уже в подтрибунном помещении украинец пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова. Он был дисквалифицирован на 5 матчей.

Хачериди присоединился к "Динамо-Брест" в конце октября прошлого года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне защитник провел 4 матча за "Динамо-Брест", не отметившись результативными действиями.