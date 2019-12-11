Хачериди и его агент ничего не знают о разрыве контракта с "Динамо-Брест"

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Хачериди уверяет, что никуда не уходит из брестского "Динамо" / ua-football.com

Евгений Хачериди заявил, что впервые слышит о якобы разрыве его контракта с брестским "Динамо". Украинский защитник заверил, что никто из клуба с этим вопросом к нему не обращался.

В то же время его агент Александр Панков напомнил, что контракт Хачериди с белорусским клубом начнет действовать 1 января 2020 года. Об этом сообщает Sport.ua.

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У меня никакой информации об этом нет. У игрока 1 января начинает действовать двухлетний контракт с клубом. Не знаю, откуда такие новости. В январе команда выходит из отпуска, собирается готовиться к сезону, это же будет делать и Евгений. Все просто, все спокойно,
– заверил Панков.

Центрбэк подписал контракт с брестским "Динамо" в конце октября. Контракт Хачериди начнет действовать с 1 января 2020 года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года.

В конце июля Хачериди покинул ПАОК. С тех пор украинец оставался без клуба и самостоятельно поддерживал форму в Киеве. Впоследствии в СМИ появилась информация, что после того, как "Динамо-Брест" покинул спортивный директор Ковальчук, клуб решил отказаться от защитника.

За брестское "Динамо" выступают еще трое игроков из Украины – Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Футбол Трансферы
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