Хачериди и Шахов стали чемпионами Греции, им покорилось уникальное достижение

Победа в матче 29-го тура чемпионата Греции над "Левадиакос" со счетом 5:0 позволила ПАОК за тур до конца чемпионата оформить чемпионство.

В решающем матче дублем отметился украинский полузащитник ПАОК Евгений Шахов.

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Еще один украинец в составе греков Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.

ПАОК сумел оформить чемпионский титул впервые за 34 года. В последний раз команда становилась чемпионом в сезоне 1984/85.

В этом сезоне Евгений Хачериди сыграл во всех турнирах 11 матчей за ПАОК. В свою очередь Шахов появлялся на поле 37 раз, в его активе 4 гола и 2 результативные передачи.

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