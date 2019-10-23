Хачериди официально стал игроком "Динамо" Брест

Украинский футболист Евгений Хачериди официально нашел себе новый клуб. Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины стал футболистом брестского "Динамо".

Стороны подписали соглашение сроком на два года, сообщает белорусский клуб. Контракт начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года.

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Защитник сборной Украины Евгений Хачериди пополнит состав "Динамо-Брест".

Контракт рассчитан на два года. #fcdb1960 pic.twitter.com/R4789rMbnh — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 23 октября 2019 г.

Евгений Хачериди присоединился к "Динамо" как свободный агент. Последним клубом для Хачериди был греческий ПАОК, куда он тоже перешел в качестве свободного агента из киевского "Динамо" в 2018 году.

Но за сезон Хачериди сыграл лишь в 11 матчах, при этом став чемпионом и обладателем Кубка Греции. Там он выступал вместе с другим украинцем – Евгением Шаховым, который перебрался в итальянский "Лечче".

Отметим, что за "Брест" выступают еще трое игроков из Украины – Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

После 25 туров в чемпионате Беларуси "Динамо" является единоличным лидером.