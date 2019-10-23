Хачериди официально стал игроком "Динамо" Брест
Украинский футболист Евгений Хачериди официально нашел себе новый клуб. Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины стал футболистом брестского "Динамо".
Стороны подписали соглашение сроком на два года, сообщает белорусский клуб. Контракт начнет действовать с 1 января 2020 года до конца 2021 года.
Читайте также: "Шахтер" совершил громкий трансфер
Евгений Хачериди присоединился к "Динамо" как свободный агент. Последним клубом для Хачериди был греческий ПАОК, куда он тоже перешел в качестве свободного агента из киевского "Динамо" в 2018 году.
Но за сезон Хачериди сыграл лишь в 11 матчах, при этом став чемпионом и обладателем Кубка Греции. Там он выступал вместе с другим украинцем – Евгением Шаховым, который перебрался в итальянский "Лечче".
Отметим, что за "Брест" выступают еще трое игроков из Украины – Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.
После 25 туров в чемпионате Беларуси "Динамо" является единоличным лидером.