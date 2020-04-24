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Хачериди получил длительную дисквалификацию за скандальную выходку в чемпионате Беларуси

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Евгений Хачериди
Евгений Хачериди / ФК ПАОК

Контрольно-дисциплинарный комитет Белорусской федерации футбола наказал защитника "Динамо-Брест" Украинская Евгения Хачериди длительной дисквалификацией и денежным взысканием.

Защитник "Динамо" Брест был удален в матче с "Витебском" за неспортивное поведение, а после игры пытался выяснить отношения с арбитром Сергеем Беловым. Как сообщал 24 канал, Хачериди "заработал" удаление в конце игры. Защитник ударил игрока команды-соперницы, за что получил прямую красную карту.

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За свои действия 32-летний Хачериди дисквалифицирован на 5 матчей и получил штраф в размере 50 базовых величин (около 15 тысяч гривен), сообщает официальный сайт Ассоциации Белорусской федерации футбола.

Чуть менее строгую санкцию получил Сергей Лапицкий (массажист "Динамо" Брест). Он пропустит 3 игры и заплатит 3 базовые величины штрафа.

Ожидается, что санкции к украинцу применит и "Динамо" Брест, но пока клуб не объявлял о дисциплинарных мерах в отношении бывшего защитника сборной Украины.

Витебск – Динамо Брест видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Новости Беларуси Футбол Спорт
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