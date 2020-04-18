Хачериди получил красную за удар пяткой и стал антигероем матча в Беларуси: видео

Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди получил прямую красную карточку в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска" – 0:1.

Витебск – Динамо Брест 1:0

Гол: Николаеску, 87 (пен)

Удаление: Кики, 73, Хачериди, 85

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В составе "Динамо" с первых минут вышли Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. К слову, последний имел в своем активе 2 забитых мяча в 4-х турах и дважды попадал в символическую сборную тура.

В первом тайме команды голов не забивали. На 73-й минуте "Динамо-Брест" осталось в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник Кики Габи.

На 85-й минуте украинский защитник гостей Евгений Хачериди привез пенальти в свои ворота. Кроме того, центрбэк "Динамо-Брест" получил прямую красную карточку. Нападающий "Витебска" Ион Николаеску был точен с одиннадцатиметровой отметки и принес хозяевам поля победу.

За "Витебск" весь поединок отыграл украинский хавбек Максим Каленчук. Защитник Олег Карамушка остался на скамейке запасных.

"Динамо-Брест" с семью очками идет на 9-й позиции. "Витебск" набрал 10 очков и занимает второе место.

В следующем туре 25 апреля "Динамо-Брест" дома примет "Шахтер" Солигорск Юрия Вернидуба.

Удаление Евгения Хачериди

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