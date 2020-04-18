Хачериди получил красную за удар пяткой и стал антигероем матча в Беларуси: видео
Защитник "Динамо" Брест Евгений Хачериди получил прямую красную карточку в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против "Витебска" – 0:1.
Витебск – Динамо Брест 1:0
Гол: Николаеску, 87 (пен)
Удаление: Кики, 73, Хачериди, 85
Смотрите также В России есть тренер, который может возглавить киевское "Динамо", – известный комментатор
В составе "Динамо" с первых минут вышли Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский. К слову, последний имел в своем активе 2 забитых мяча в 4-х турах и дважды попадал в символическую сборную тура.
В первом тайме команды голов не забивали. На 73-й минуте "Динамо-Брест" осталось в меньшинстве – вторую желтую карточку получил защитник Кики Габи.
На 85-й минуте украинский защитник гостей Евгений Хачериди привез пенальти в свои ворота. Кроме того, центрбэк "Динамо-Брест" получил прямую красную карточку. Нападающий "Витебска" Ион Николаеску был точен с одиннадцатиметровой отметки и принес хозяевам поля победу.
За "Витебск" весь поединок отыграл украинский хавбек Максим Каленчук. Защитник Олег Карамушка остался на скамейке запасных.
- "Динамо-Брест" с семью очками идет на 9-й позиции. "Витебск" набрал 10 очков и занимает второе место.
- В следующем туре 25 апреля "Динамо-Брест" дома примет "Шахтер" Солигорск Юрия Вернидуба.
Удаление Евгения Хачериди
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram
Читайте также
-
Лидер "Динамо" откровенно признался, что думает о трансфере в "Шахтер"сегодня , 11:14
-
Сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня – Sky Sportsсегодня , 15:19
-
Лунин станет вторым вратарем "Реала" в следующем сезоне – Marcaсегодня , 15:51
-
"Шахтер" намерен возобновить тренировки на следующей неделесегодня , 13:51
-
Направляли автомат прямо в лицо: шведский футболист рассказал о бегстве из Крыма в 2014 годусегодня , 16:58
-
Такое, как сейчас в Беларуси, со мной впервые в жизни, – экс-тренер "Зари" Вернидубсегодня , 13:00