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Хачериди пытался ударить рефери после матча

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Евгений Хачериди / "Динамо" Брест

В центральном матче 5 тура чемпионата Беларуси "Витебск" принимал "Динамо" Брест, в котором выступают сразу трое украинцев. Поединок завершился скандальной победой хозяев поля.

Украинский футболист Евгений Хачериди стал антигероем матча. Евгений в конце матча заработал удаление за удар соперника и "привоз" в свои ворота пенальти.

Смотрите также Хачериди получил красную за удар пяткой и стал антигероем матча в Беларуси: видео

После матча украинский игрок обороны попытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, информирует "Прессбол".

Также массажист брестского клуба Сергей Лапицкий оскорблял бригаду арбитров нецензурной бранью и угрожал физической расправой.

"Динамо" заканчивало встречу вдевятером. Кроме Хачереди, за две желтые карточки был удален Кики Габи.

Видео удаление Хачериди

После 5 туров "Динамо" занимает только 10 строчку. За клуб из Бреста также играют украинцы Артем Милевский и Александр Нойок.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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