Хачериди вместе с сексуальной женой отдыхает на Мальдивах: фото

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Евгений Хачериди отдыхает на Мальдивах
Евгений Хачериди отдыхает на Мальдивах / ФК "Динамо"

Экс-защитник "Динамо", а ныне футболист греческого ПАОКа Евгений Хачериди отдыхает на Мальдивах вместе с семьей.

Евгений вместе с женой Викторией проводит отпуск на экзотических островах. Соответствующее фото футболист показал в своем Instagram.

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Спорт 24 писал, что Евгений Хачериди находится в процессе расторжения своего контракта с ПАОКом. В ближайшее время 31-летний защитник получит статус свободного агента.

Хачериди перебрался в Грецию с "Динамо" в конце мая прошлого года, но с тех пор сыграл только 11 матчей во всех турнирах. При этом в греческой Суперлиге защитник выходил на поле всего 3 раза.

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Теги: Спорт Футбол
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