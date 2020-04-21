Хачериди впервые заговорил после скандала с удалением: разнес арбитра и опроверг слухи

Украинский футболист Евгений Хачериди попал в неприятный скандал в Беларуси. Защитник "Динамо" Брест был удален в матче с "Витебском" за неспортивное поведение, а после игры пытался выяснить отношения с арбитром Сергеем Беловым.

Как сообщал 24 канал, Хачериди "заработал" удаление в конце игры. Защитник ударил игрока команды-соперницы, за что получил прямую красную карту.

К несчастью для Хачериди, нарушение правил было в штрафной. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Николаеску и принес "Витебску" победу.

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В интервью metaratings.by Хачериди прокомментировал действия арбитра. По мнению Евгения, арбитр "убивал" "Динамо" от начала второго тайма.

"О том, что случилось даже ничего говорить. Кто видел матч, тот поймет, что происходило на поле. С начала второго тайма арбитр начал нашу команду жестко убивать", – заявил Евгений.

Хачериди вспомнил опыт в чемпионате Украины. Но, по его мнению, даже в матчах между киевским "Динамо" и "Шахтером" такого беспредела не было.

Арбитр чудил постоянно. Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?! В Беларуси есть квалифицированные судьи, прошлый наш матч обслуживали профессионалы. А этот... Если бы я был во главе судейского корпуса Федерации футбола Беларуси, выгнал бы его без проволочек,

– отметил Хачериди.

"Несколько матчей назад, представьте, этот судья назначил пять пенальти в одном матче! Его отстранили. Сейчас опять вернули. Все видели и понимали, что происходит", – добавил футболист.

Хачериди считает, что вторая желтая карточка защитнику Кики в матче с "Витебском" была несправедлива.

"Он в метре от игрока шел в подкате с рукой, там убрать ее было невозможно. Этот судья – позор белорусского футбола", – подытожил Хачериди.

Витебск – Динамо Брест видеообзор матча

После скандала появились слухи будто "Динамо" Брест разорвет контракт с Хачериди за его поведение. В пресс-служба "Динамо" опровергли информацию.

Хачериди заявил, что слышал эту информацию, но не удивлен такого рода слухам.

Да, я читал в прессе о новостях, якобы клуб из-за этого удаления разорвет со мной контракт. Обо мне за столько лет чего только не писали. Поэтому к таким новостям я уже привык,

– сказал Евгений.

Хачереди заявил, что ему нравится в "Динамо".

"Хочу играть, тем более, что больше года не играл. Здесь хороший уровень футбола и уровень чемпионата", – заявил защитник.

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В интервью сайту брестского "Динамо" Хачериди извинился перед игроком "Витебска", которого ударил пяткой, и арбитром матча.

Хачереди сказал, что удивлен записью в протоколе матча о том, что после игры он в агрессивной форме пытался ударить арбитра.

"Находясь в пылу эмоций, я совершил ошибку, отмахнувшись от соперника в неигровом эпизоде. Я не до конца помню тот момент, эмоции просто переполняли меня", – рассказал Хачереди.

В любом случае, я считаю своим долгом принести извинения игроку соперника Диего Сантосу за недостойное поведение, а также главному судье Сергею Чистову. Я не хотел применять физическую силу к арбитру, просто высказал свое мнение по поводу его работы в этой встрече,

– заявил Евгений.

Футболист добавил, что виной всему его характер и чувство повышенной справедливости.

"Осознаю свою проблему и постоянно работаю над собой. Обещаю, что в новом для меня чемпионате Беларуси буду максимально сдержанным – такое больше не повторится", – резюмировал Хачериди.

Хачериди стал игроком белорусов 1 января 2020 года. Евгений перешел в "Динамо" как свободный агент.

Действующее соглашение украинца с "Динамо" действует до 31 декабря 2021 года.

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