Хацкевич может покинуть "Динамо" после матча с "Брюгге"

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / facebook.com/fcdynamoua

Известный в прошлом футболист Олег Саленко рассказал, что "Динамо" может остаться без тренера в ближайшее время. Судьба наставника киевлян Александра Хацкевича зависит от матча Лиги чемпионов против "Брюгге".

В первом матче, который состоялся 6-го августа, "Динамо" проиграло 1:0. Чтобы выйти в финал квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" должны победить "Брюгге" дома во вторник, 13-го августа.

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По информации Саленко, если "Динамо" не сможет пройти "Брюгге", то главного тренера Александра Хацкевича могут уволить.

Думаю, с "Брюгге" – решающая игра. У меня есть инсайд, что именно от нее зависит судьба Хацкевича. Если не пройдут – скорее всего, вылетит и тренер. А ставить вместо него пока нет кого. Но зная Суркиса, будут выбирать среди своих. Тот же Юра Мороз (тренер "Динамо" U-21, – Спорт24) – достойный вариант. Будет жесткий и серьезный тренер, а не то, что сейчас,
– заявил Саленко.

Летом "Динамо" официально переподписало контракт с Александром Хацкевичем. Соглашение между сторонами было заключено сроком на два года.

СМИ сообщали о том, что в контракте белорусского тренера мог быть пункт о том, что он покинет "Динамо", если не выведет команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Кандидатами на замену Хацкевича СМИ называли Индржиха Трпишовского, Адама Навалку, шведа Свена-Йорана Эрикссона, Алексея Михайличенко, Юрия Калитвинцева и Юрия Вернидуба.

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Теги: Динамо Спорт Футбол Новости Спорта
Источник: Блог Yves Gandon на Tribuna.com
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