Хацкевич может снова возглавить "Динамо"

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич имеет два варианта для продолжения карьеры.

Как сообщает Dynamomania, в его услугах заинтересованы минское "Динамо" и "Легия".

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И в "Динамо", и в "Легии" в ближайшее время могут расстаться с нынешними тренерами, а Хацкевич рассматривается как потенциально приоритетный кандидат, чтобы возглавить эти команды.

Отмечается, что в числе претендентов на пост главного тренера минского "Динамо" также фигурирует и экс-наставник "Карпат" и "Черноморца" Олег Дулуб.

Сам Хацкевич 14 августа был уволен с поста главного тренера киевского "Динамо" после вылета из квалификации Лиги чемпионов от "Брюгге" (0:1, 3:3). За 2 года под руководством белоруса киевляне выиграли 2 Суперкубка Украины, но трижды подряд не могли выйти в группу Лиги чемпионов.

А уже 15-го августа "Динамо" официально возглавил Алексей Михайличенко. Свой первый официальный матч на посту главного тренера "Динамо" Алексей Михайличенко провел 24-го августа против "Олимпика" (1:1).

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Александр Хацкевич Динамо
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