Хацкевич назвал главного виновника проигрыша "Динамо" в матче с "Шахтером"

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / Фото из открытых источников

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал удаление Дениса Гармаша в четвертьфинальном матче Кубка Украины против "Шахтера" (1:1, пен. 3:4).

Александр Хацкевич считает, что его команда была ближе к победе в экстра-таймах, чем "Шахтер".

Смотрите видеообзор матча "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео

"Сегодня был неофициальный финал. Нам немного не повезло в серии пенальти, хотя в экстра-таймах мы были ближе к голу. Здесь фортуна была на стороне "Шахтера".

Гармаш мог стать и героем матча, но стал, к сожалению, антигероем. Сейчас не буду обсуждать, что с ним делать. Разберем ситуацию внутри команды,
– сказал Хацкевич в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что Денис Гармаш боднул в голову Жуниора Мораеса и оставил команду вдесятером на 62 минуте. Интересно, что именно Гармаш забил гол "бело-синих", открыв счет в матче.

В полуфиналах Кубка Украины сыграют "Шахтер", "Ингулец", "Заря" и СК "Днепр-1". Жеребьевка состоится 8 апреля, начало в 14:00.

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Теги: Новости Спорта Спорт Динамо Футбол Шахтер
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