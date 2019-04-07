Хацкевич не пришел на послематчевую пресс-конференцию после поражения от "Шахтера"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич проигнорировал послематчевую пресс-конференцию после поражения его команды от донецкого "Шахтера".

"Динамо" в серии пенальти проиграло "Шахтеру" в полуфинале Кубка Украины. При этом с шестьдесят первой минуты киевляне играли в меньшинстве после удаления Дениса Гармаша. Правда на шестьдесят девятом минуте составы уравнялись, когда вторую желтую карточку получил нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес.

Посмотрите, как "Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины: видео

При этом "Динамо" за весь матч (120 минут) провело лишь одну замену – на восемьдесят второй минуте вместо Николая Шапаренко вышел Виталий Буяльский.

Когда журналисты в подтрибунном помещении спросили у Хацкевича, почему он проигнорировал послематчевую пресс-конференцию, он им коротко ответил: "А о чем говорить?".