Хацкевич: Ничего не использовал из того, что было при Лобановском

Экс-тренер "Динамо" Александр Хацкевич впервые после своей отставки дал интервью. Белорусский специалист признался, что не пользовался методиками легенды "Динамо" Валерия Лобановского во время своей каденции.

По словам Александра Хацкевича, он имееи свое направление, которому в течении карьеры следует.

Читайте также: Хацкевич впервые прокомментировал отставку с "Динамо"

Я вообще ничего не использовал из того, что было при Лобановском. Есть свое направление и я следую ему. Возможно, наши взгляды с тем же Сергеем Ребровым сходятся в плане контроля мяча и тренировочного процесса. С моей стороны хотелось больше добавить агрессии. Но, когда ты 95 процентов игрового времени играешь в позиционной атаке... Говорят, что команда не бежит. Куда бежать?

С начала команды выходят против "Динамо" и "Шахтера" – задача сыграть в обороне, не дать пространства. И этот термин "команда не бежит". Куда бежать? Сначала нужно расшатать эту оборону,

– резюмировал Хацкевич в интервью Вацко Live.

Александр Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 и 2019 годах, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

Хацкевич покинул клуб после того, как не смог вывести "Динамо" в групповой этап Лиги чемпионов. По сумме двух поединков "бело-синие" проиграли бельгийскому "Брюгге".

На тренерском мостике Хацкевича сменил украинский специалист Алексей Михайличенко. Под его руководством "Динамо" в шести матчах получило только три победы. По информации СМИ, Михайличенко был близок, чтобы подать в отставку.