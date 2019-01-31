Хацкевич прокомментировал возможность трансфера Цыганкова

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / dynamo.kiev.ua

Наставник киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич высказал свое мнение относительно слухов о трансфере лидера команды Виктора Цыганкова в другой клуб.

Хацкевич заявил, что любой игрок может покинет клуб в зимнее трансферное окно.

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"Если до конца февраля будет предложение по нашему футболисту, которое устроит всех, любой игрок может покинуть команду", – цитирует Хацкевича "Динамо Киев от Шурика".

Главный тренер "бело-синих" считает, что Виктору пока рано переходить в другой клуб.

"В первую очередь, скажу, как я настроен: мне этот футболист нужен. Еще нет и года, как он играет в основном составе. Он талантливый парень и очень профессионально подходит к своим прямым обязанностям. Слухов много, но я, как тренер считаю, что пока еще рано отпускать Цыганкова", – сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич оценил шансы полузащитника Виктора Цыганкова перейти в топ-чемпионат Европы. По мнению тренера, полузащитнику киевлян сначала нужно стабильно выступать в Украине.

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Теги: Спорт Футбол Виктор Цыганков Динамо Трансферы
Источник: 24 Канал
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