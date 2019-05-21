Хацкевич раскрыл неожиданно детали перехода Мораеса из "Динамо" в " Шахтер"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич вспомнил, как нападающий Жуниор Мораес покидал киевский клуб.

Хацкевич признался, что тогда еще бразилец симулировал травму и отпросился из лагеря "Динамо", чтобы в это же время пройти медосмотр в "Шахтере".

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"Когда только начались слухи о Мораесе, президент клуба Игорь Суркис попросил меня переговорить с игроком. И вот Жуниор сидит в моем кабинете, смотрит в глаза и уверяет: "Нет, тренер, это неправда, я – динамовец", – сказал тренер "Динамо"

Через некоторое время снова появляется такая информация. Президент уже лично вызывает Мораеса, говорит, мол, я все еще жду, чтобы приехал твой агент, давай придем к какому-то решению: хочешь играть у нас – прекрасно, нет – значит, нет. Но ты мне честно скажи: "Шахтер" вел с тобой переговоры? Тот опять: "Нет, вы что, я ни при каких условиях в "Шахтер" не пойду".

"Потом еще были встречи и разговоры – с тем же результатом. В итоге все мы видим, где сейчас Мораес. Знаете, как футболист он – супер, и как человек – тоже. Он просто сделал одну ошибку. Нужно было найти в себе смелость и честно все сказать", – прокомментировал Александр Хацкевич.

А то получается, когда мы были в Испании на сборах, он приехал, три дня потренировался и попросил отпустить его из-за проблем со здоровьем. Потом же оказалось, что он в это время проходил медосмотр в Шахтере. Поэтому президент и все остальные взяли близко к сердцу все это. Человек сидел перед ним, сидела передо мной и врал,

– цитирует Хацкевича footclub.com.ua.

Напомним, что за "Динамо" Мораес выступал с 2015 года, став в составе клуба чемпионом Украины. В конце сезона 2017/18 бразилец стал свободным агентом.

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