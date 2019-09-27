Хацкевич впервые прокомментировал отставку из "Динамо"

Белорусский специалист Александр Хацкевич впервые прокомментировал отставку из киевского "Динамо". Хацкевич ушел из "Динамо" после того, как в августе не вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Президент "Динамо" Игорь Суркис уволил Хацкевича в телефонном режиме после неудачной игры с "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов. Встречи между президентом "бело-синих" и экс-тренером – не было. Хацкевич это подтвердил.

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По словам бывшего тренера киевлян, он не держит обиды на президента "Динамо" из-за отставки по телефону.

Зная Игоря Михайловича и наши с ним отношения – для меня никаких вопросов или обиды не возникало, что (отставка состоялась, – Спорт24) по телефону. Возможно, можно было встретиться. Я бы высказал свое мнение, он свое. После игры с "Брюгге" мы связались и он сказал: "Ты не уволен, тебе нужно немного отдохнуть",

– рассказал Хацкевич в интервью Вацко Live.

Видео интервью Хацкевича

Хацкевич возглавлял киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 и 2019 годах, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

Хацкевича на тренерском мостике сменил украинский специалист Алексей Михайличенко. Под его руководством "Динамо" в шести матчах получило только три победы. По информации СМИ, Михайличенко был близок, чтобы подать в отставку.