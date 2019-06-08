Хацкевич все же может покинуть "Динамо": названо условие

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Александр Хацкевич
Александр Хацкевич / facebook.com/fcdynamoua

Киевское "Динамо" 6 июня официально продлило контракт с белорусским наставником Александром Хацкевичем еще на два года.

За два года с "Динамо" Хацкевич сумел выиграть только Суперкубок Украины в 2018 году. Ожидалось, что после сезона 2018/2019 белорусский специалист покинет "Динамо".

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СМИ сообщали, что соглашение с белорусским тренером будто бы будет продолжено с одним важным условием – тренер должен будет подать в отставку, если "Динамо" не сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Хацкевич эту информацию опроверг. В то же время ведущий шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский подтвердил информацию о наличии в новом контракте Хацкевича с киевским клубом пункта о досрочном расторжении договора в случае невыхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Контракт с Хацкевичем подписан на два года, но перед ним будет стоять жесткое условие – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов. Если этого не произойдет, то белорусский специалист все-таки покинет "Динамо". Скорее всего, без соответствующей в таких случаях компенсации,
– сказал Спиваковский.

В Лиге чемпионов "Динамо" стартует с третьего раунда квалификации. Киевляне попали в число сеяных команд вместе с португальским "Порту". Жеребьевка квалификации состоится 22 июля. Первые матчи запланированы на 6-7 августа, ответные – 13-14 августа.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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