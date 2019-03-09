Харьковчанин Тихон Черняев – 9-летний шахматный рекордсмен

Юный украинский шахматист Тихон Черняев готовится к новым соревнованиям и рекордам.

Недавно спортивные медиа много писали про юного шахматиста Гукеша Доммараджу из Индии, который стал самым младшим на сегодня гроссмейстером мира. Юный талант завоевал высшее звание, когда ему исполнилось всего 12 лет 7 месяцев и 17 дней!



Тихон Черняева на пьедестале

Только этот "хвостик с 17 дней" не позволил Гукешу побить рекорд Сергея Карякина, который в далеком 2002 году стал гроссмейстером в 12 лет и 7 месяцев и до этого времени остается самым молодым маэстро в истории. Кстати, Россия очень гордится этим рекордом, но, напомним, что не имеет к нему ни малейшего отношения – Карякин установил достижение, когда был украинцем и учился в славном Краматорском шахматном клубе им. Момота вместе с другими нашими звездами, в частности, Русланом Пономаревым, который в свое время стал самым молодым чемпионом мира в истории шахмат.



Тихон Черняев: фото на память перед шахматной битвой

Впрочем, Украине не стоит жить лишь воспоминаниями. Сейчас у нас подрастает достойная шахматная смена. Например, 9-летний харьковчанин Тихон Черняев уже установил несколько рекордов.

Хронология достижений Тихона Черняева



5 лет – рекордсмен Национального Реестра Рекордов Украины как самый молодой шахматист-перворазрядник.



6 лет – чемпион Харькова и Харьковской области в возрастных категориях до 8-ми, 10-ти и 12-ти лет.



6 лет – получил самый высокий в мире стартовый рейтинг ФИДЕ в классической игре (1685), быстрой игре (1992) и блице (2009) среди детей. Рейтинг по быстрой игре и блицу – на уровне 20-летних шахматистов и старших.



6, 7, 8 лет – первый номер мира, Европы и Украины в рейтинге ФИДЕ среди ребят до 8-ми лет.



7 лет – двукратный чемпион Украины по быстрой игре среди юношей до 8 и 10 лет, чемпион по блицу до 8 лет, вице-чемпион в 8 лет, бронзовый призер до 10 лет.



7 лет – самый молодой шахматист мира, у которого есть персональный YouTube-канал – PeshkaCh Tihon Chernyaev. Кстати, есть у него и собственная страница достижений. Редактор обоих ресурсов – мама Тихона – Светлана Черняева.



7 лет и 9 месяцев – самый молодой кандидат в мастера спорта в истории шахмат!



8 лет и 3 месяца – двукратный чемпион мира по быстрым шахматам и блицу среди мальчиков до 10 лет.



Тихон Черняев и звезда мировых шахмат Павел Эльянов

На днях Тихону Черняеву исполнилось 9 лет. Пожелаем юному шахматисту побед, творческих достижений, ну и, конечно, новых рекордов.

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