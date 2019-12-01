"Харьковские Соколы" одержали историческую победу, одолев в битве "Черкасские Обезьяны"

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"Харьковские Соколы" одержали историческую победу / fbu.ua

"Харьковские соколы" завоевали первую победу в сезоне. "Соколы" одолели в более чем двухчасовом домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч "Черкасские Обезьны".

Харьковские Соколы – Черкасские Обезьяны 77:72 (7:19, 20:22, 27:15, 23:16)

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Харьковчане в погоне за дебютной победой в сезоне с первых минут матча старались не позволять гостям слишком свободно чувствовать себя на площадке. Однако гости постепенно все же забрали контроль над игрой в свои руки. Помогла в этом значительно лучшая реализация бросков. В итоге за первые 10 минут гости вышли вперед на 12 очков.

Однако уже во второй четверти хозяева выровняли игру. Гости держали дистанцию в счете благодаря запасу с первой четверти.

Переломной в поединке стала третья четверть. "Соколы" добавили давления, улучшив при этом реализацию дальних бросков. Когда у гостей оставался лишь один реализованный трехочковый, харьковчане уже забили четыре, три из которых забил Бояркин.

К заключительной четверти "Соколы" смогли отыграть отставание до двух очков. Уже в последней части игры харьковчане вышли вперед и удержали победу в затяжном окончании более чем двухчасового поединка.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта чемпионат Украины по баскетболу БК Черкасськие Мавпы БК Харьковские Соколы Баскетбол
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