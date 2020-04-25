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Хейни получает смертельные угрозы из-за расистских высказываний в сторону Ломаченко

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Девин Хейни
Девин Хейни / ringside24.com

Американский боксер Девин Хейни (24-0, 15 КО) еще раз извинился за высказывания в адрес чемпиона WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 KO).

Хейни утверждает, что получает смертельные угрозы из-за расистских высказываний о Ломаченко. Слова боксера цитирует BoxingNews24.

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Я не хотел никого огорчить. Все мои знакомые знают, что я не расист и не имел в виду ничего плохого. Я получаю много гневных и безумных сообщений, мне угрожают смертью и все такое. Но вы же знаете, что я не делал это намеренно. Я всего лишь хочу драться с лучшими. Мы даем столько интервью, а люди вырывают высказывания из контекста и полностью меняют их суть. Но я не имел в виду ничего такого,
– сказал Девин.

Несколько дней назад афроамериканец заявил, что "никогда не проиграет белому парню". После таких слов боксера обвинили в расизме.

Из-за травмы Девин был вынужден отдать титул и не смог провести защиту пояса в бою с Хавьером Фортуной. Из-за пандемии COVID-19 американец может успеть восстановиться до титульного боя.

В свою очередь, Ломаченко готовится к поединку с другим американцем Теофимо Лопесом. Из-за пандемии бой был отложен на неопределенный срок.

Что известно о Девине ХейниХейни начал профессиональную карьеру в 16 лет и к 21 году успел одержать 24 победы, 15 из которых – досрочно. В рейтинге boxrec.com американец занимает пятое место в рейтинге боксеров в легком весе в мире.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Василий Ломаченко Расизм Бокс
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