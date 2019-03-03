Херсонский "Днепр" разгромил "Ледяных Волков" в первом матче плей-офф УХЛ: видео

На киевской ледовой арене "Шалетт" состоялся стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, где главный аутсайдер "регулярки" "Ледяные Волки" принимали третью команду чемпионата херсонский "Днепр".

Ледяные Волки – "Днепр" 1:7 (0:3, 1:1, 0:3)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Жвачкин), 2:16; 0:2, Зык (Ромащенко, Бондаренко), 6:20; 0:3 Пугачев (Ромащенко), 12:24; 0:4 Золотухин (Пугачев, Коваленко), 23:38; 1:4 Овчинников (Боронило – более.), 34:46; 1:5 Жвачкин (Декало, Коваленко – более.), 40:56; 1:6 Пугачев (Дунаев – более.), 41:21; 1:7 Пугачев (Ромащенко, Зик), 46:28.

Первый период встречи начался с атак гостей, уже на 3-й минуте поединка, благодаря броску Никиты Коваленко, вышли вперед. Через три минуты счет в матче удвоил Евгений Зык, который забросил свою дебютную шайбу в УХЛ. А уже на 13-й минуте периода Дмитрий Пугачев реализовал большинство своей команды – 3:0.

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Во второй 20-минутке команды обменялись заброшенными шайбами. На 4-й минуте периода Иван Золотухин сделал счет на табло 4:0. А через 11 минут Алексей Овчинников реализовал большинство "Волков" вернул немного интриги в игру.

Третий период начался со стартового натиска на ворота хозяев, что привело к трем заброшенным шайбам в ворота киевлян. Результативными ударами в составе "Днепра" отличились Андрей Жвачкин и дважды Дмитрий Пугачев. "Волки" так и не смогли оправиться от психологического удара и не нашли силы для результативных действий. 7:1 – заслуженная победа херсонцев на классе, которые открыли счет в четвертьфинальной серии плей-офф в свою пользу.

Следующий матч серии команды сыграют в Херсоне, где 5 марта в 19.00 "Днепр" на "Фаворит-Арене" примет киевлян.

Видеообзор матча Ледяные Волки – Днепр