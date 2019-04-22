Хет-трик Бензема принес победу "Реалу" над "Атлетиком": видео

В матче 33-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на собственном поле принимал "Атлетик" из Бильбао. И разгромил соперников.

Реал – Атлетик 3:0

Голы: Бензема: 47, 76, 90+1

Сам матч начался с минуты молчания в память о жертвах терактов на Шри-Ланке.

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В первом тайме команды почти не создали моментов. Поэтому на перерыв ушли с нулями на табло. Но сразу после начала второго тайма "Реал" вышел вперед. Бензема головой замкнул навес с фланга от Асенсио.

Второй гол в матче тоже забил Бензема. И тоже головой. На этот раз после подачи с углового от Модрича, который сыграл 300-й матч за "Реал". Но стоит отметить в этом моменте ошибку голкипера "Атлетика" Эррерина. Он же ошибся, когда уже в добавленное арбитром время Бензема оформлял хет-трик. Вратарь пытался выбить мяч за пределами штрафной площадки. В итоге тот отлетел к французскому нападающему, который и пробил по пустым воротам. Благодаря этому голу Бензема вышел на второе место в гонке бомбардиров чемпионата Испании. Теперь у него 21 гол. У лидера Месси – 33.

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"Реал" побеждает и остается на третьем месте в чемпионате. "Атлетик" на седьмом месте.