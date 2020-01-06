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Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу в первом матче года

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Криштиану Роналду / Twitter @TeamCRonaldo

"Ювентус" на своем поле в рамках 18 тура Серии А расправился с "Кальяри" – 4:0.

Ювентус – Кальяри 4:0

Голы: Роналду, 49, 67 (пен.), 82, Игуаин, 81

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Только после перерыва хет-трик Криштиану Роналду решил исход поединка в пользу хозяев: сначала португалец забил на 49-й минуте, а чуть позже реализовал пенальти.

На 81-й минуте Гонсало Игуаин забил после паса Криштиану, а через минуту Роналду оформил свой третий мяч в игре. Этот хет-трик в ворота "Кальяри" – 56-й в карьере пятикратного обладателя "Золотого мяча" (Месси забивал по три мяча 53 раза).

Более того, Криштиану Роналду стал первым в истории топ-5 лиг Европы футболистом, который забивает 18 лет подряд. Он неизменно огорчает соперников с 2003 года.

После этой игры "Ювентус" набрал 45 очков и на время вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. У "Кальяри" шестая позиция и 29 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ювентус Криштиану Роналду
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