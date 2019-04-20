"Химик" девятый раз подряд выиграл чемпионат Украины по волейболу среди женщин

Чемпионат Украины по волейболу напоминает театр одного актера. За тур до завершения финального турнира южненский "Химик" разобрался с ближайшим преследователем запорожской "Орбитой".

Уже в девятый раз подряд "Химик" примерил золотые награды внутреннего первенства.

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Проблемы у фавориток возникли лишь в дебютной партии, которую "Химик" выиграл 25:25.



Женская сборная по волейболу "Химик"

Шансов даже на сет престижа "Орбита" впоследствии так и не получила – 24 на 18 и 25 на 16. Осенью девушки из "Химика" традиционно представят Украину на Европейской арене.

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