"Химик" дома разобрался с "Запорожьем", "Одесса" одержала третью подряд победу

"Химик" перед родными болельщиками выборол тяжелую победу у гостей из Запорожья со счетом 92:84.

Химик – Запорожье 92:84 (26:14, 31: 14, 14:33, 21:23)

Яков Титов первым открыл счет в матче с линии штрафных бросков, после чего он же добавил в корзину хозяев еще два балла. Хозяева паркета открыли счет собственным набранным баллам в конце третьей минуты встречи – был точным Войналович, а в следующей атаке Айзея Уильямс впервые вывел свою команду вперед точным трехочковым. В целом же этот трехочковый стал началом рывка хозяев, которые к концу первой четверти сумели увеличить свое преимущество до 12 баллов.

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Во второй четверти доминирование "Химика" в целом, и Салливана в частности – продолжилось. Американец за 10 минут на паркете в первой половине набрал 16 баллов, ни разу не промахнувшись: ни с игры (7/7), ни с линии штрафных (2/2). Такая удачная игра форварда вдохновила и всю команду: южненцы попали за стартовые 20 минут 6/9 трехочковых и вообще атаковали с игры с очень приличными 67% реализации. Против такого "Химика" в Запорожья шансов практически не было – 57:28.

В третьей четверти картина игры на паркете перевернулась на 180 градусов. Запорожцы вышли из раздевалки заряженными на битву и с первых секунд начали сокращать отставание в счете, параллельно хорошо работая в защите. Так за 10 минут команде Плеханова удалось отыграть 19 очков разницы.

В заключительном периоде гости сумели еще сократить разницу в счете, а за 2 минуты до конца основного времени и вообще приблизиться на расстояние в 4 балла. Однако, на большее команды гостей сегодня не хватило – 92:84, победа "Химика".

Одесса – Прометей 81:79 (28:22, 21:15, 18:23, 14:19)

Команда Олега Юшкина дома обыграла одного из лидеров нынешнего чемпионата – "Прометея" с Каменского со счетом 81:79.

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Хозяева, которые набрали ход в последних матчах Суперлиги, начали игру ударно. Денис Носков за стартовые минуты набрал 10 баллов из командных 15, на что у гостей отвечали Кулпеппер и Конате. После очередной точной атаки от Конате, казалось, что "Прометей" вот-вот достанет хозяев, однако капитан одесситов Клим Артамонов был против. Украинец попал трехочковым с 9 метров и увеличил разницу до 6. С таким показателем, в итоге, первая четверть и завершилась – 28:22.

Во втором периоде одесситы продолжали доминировать на паркете: в статистике к Носкову подтянулся Фризен, а у Прометея не летело издалека. Из-за этого и из-за преимущества на щитах команда Юшкина сумела уйти на большой перерыв с преимуществом в 12 баллов – 49:37.

В третьей десятиминутке одесситы с первых минут продолжили удерживать преимущество, однако ближе к середине четверти команда Карлиекса Мужниекса сумела несколько сократить отставание. Но вплотную приблизиться к себе одесситы все же не давали – 67:60.

На заключительных минутах матча гости сумели догнать "Одессу" и сравнять счет усилиями Малика Трента, однако сам Малик сел на скамейку запасных из-за перебора персональных фолов. На последних секундах матча каменчане последние владели мячом, но до точного броска дело так и не дошло. 81:79 – победа "Одессы".