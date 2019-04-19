"Химик" и "Киев-Баскет" определят чемпиона Украины по баскетболу

20 апреля стартуют решающие матчи Суперлиги Пари-Матч, которые определят чемпиона текущего сезона. В финальной серии сойдутся "Химик" и "Киев-Баскет".

Команда из Южного в регулярной части чемпионата разделила первое место с "Запорожьем", уступив лишь в разнице заброшенных мячей, а киевляне финишировали четвертыми.

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В плей-офф "Киев-Баскет" прошел "Николаев" и "Запорожье", а "Химик" – "Политехник" и "Днепр". Финальная серия также продлится до трех побед.

Наставник БК "Киев-Баскет" Евгений Мурзин пообщался с прессой перед противостоянием.

Жду от "Химика" борьбы и настраиваю на нее парней. Нас ждет встреча с хорошей и сильной командой. Первые два матча мы проведем в гостях и фактор родных стен имеет значение для нашего соперника. "Химик" дома три раза в плей-офф справился с "Днепром", тогда как в гостях дважды уступил,

– сказал Мурзин.

Главный тренер "Химика" Виталий Степановский уверен, что команду ждет сложная серия.

Думаю, будет тоже непростая серия. "Киев-Баскет" набрал хороший ход, у них очень много рослых ребят, что дает серьезное преимущество. Это будет интересное противостояние, с точки борьбы и тактики,

– резюмировал Степановский.

Борьба за победу в Суперлиге Пари-Матч начнется дома у "Химика", первые два матча пройдут в Южном 20 и 22 апреля. Затем команды переберутся в Киев, где игры состоятся уже 25 и 27 апреля.

Если брать историю встреч "Химика" и "Киев-Баскета" в регулярной части чемпионата, то здесь преимущество у игроков с Южного. Они взяли верх в трех матчах из четырех (89:75 дома, 80:77 и 65:60 в гостях). Подопечные Евгения Мурзина лишь один раз победили на выезде – 79:72.

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