"Химик" обыграл "Одессу" в первом матче Суперлиги, набрав сто очков

Действующие чемпионы в стартовой игре Суперлиги Пари-Матч оказался сильнее своих географических соседей – "Одессы". "Химик" сумел одержать победу, набрав сто очков.

БК Химик – БК Одесса 100:94 (22:25, 28:26, 31:22, 19:21)

Читайте также: "Запорожье" дома победило "Николаев", "Мавпы" в овертайме вырвали победу у "Соколов"

Первыми открыли счет в матче гости паркета – Денис Носков в первой же атаке своей команды реализовал средний бросок, на что южане сначала попытались ответить трехочковым от Марченко, но сравнять счет получилось только со второй попытки – точным был Уильямс.

В дальнейшем на протяжении всего периода обе команды демонстрировали равную игру: у одесситов "зажигал" Артамонов, а у "Химика" хорошо выглядел молодой Артем Ковалев. Закончилась первая четверть со счетом 22:25 в пользу гостей.

Вторая десятиминутка получилась у команд еще более результативной: на двоих за 10 минут команды набрали 54 балла. На ведущих ролях у команд в это время были Марченко, который разбросался с дальней дистанции, и Мэйси у "Одессы".

Закрыл же первую половину игры эффектным "баззер" из центра площадке новичок южан Айзе Уильямс – 50:51.

В третьем периоде команда Виталия Степановского быстро вышла вперед и сумела обеспечить минимальный отрыв. В этом отрезке продолжил хорошо себя показывать Артем Ковалев. Перед последней десятиминуткой хозяева паркета сумели обеспечить себе 8 баллов преимущества, которые в итоге и обеспечили победу действующим чемпионам страны.