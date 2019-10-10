"Химик" одержал волевую победу в матче с "Киев-Баскетом", "Мавпы" переиграли "Одессу"

10 октября в Южном встречались финалисты прошлого сезона Суперлиги – "Химик" принимал "Киев-Баскет".

Химик – Киев-Баскет 92:87 (21:27, 25:19, 19:20, 27:21)

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Лучше старт матча провели гости, которые получили лидерство за счет уверенных действий в нападении. "Киев-Баскет" набрал 27 очков за четверть, реализовав 5 из 8 трехочковых, а 11 баллов экс-химика Вячеслава Петрова помогли киевлянам набрать 6 очков преимущества.

Но во второй четверти команда Виталия Степановского прибавила в защите и не позволила сопернику развить преимущество. "Химик" также стабилизировал игру на щитах, а активная игра в нападении от Салливана помогла хозяевам даже выйти в лидеры. Но ненадолго – на большой перерыв команды ушли при равном счете.

Третья четверть по сюжету вышла повторением второго: "Киев-Баскет" лидировал на протяжении большей части 10-минутного отрезка, но хозяева, в частности в лице все того же активного Салливана, активизировались под занавес четверти и снова выровняли ситуацию – все решалось в четвертой четверти.

Рывок 11:3 на старте четверти позволил "Химику" получить максимальное в этом матче 7-очковое преимущество и отправил команду Багатскиса на экстренный тайм-аут. Как оказалось, лидерства у киевлян в этом матче больше запланировано не было – "Химик" контролировал игру до ее завершения. Гости постоянно пытались вернуться, но южненцы вовремя отвечали – добавили уверенности и завели фанов взрывные данки Войналовича и Ковалева, которые вернули хозяевам 7 очков преимущества за полторы минуты до конца матча. Во время заключительной минуты важные 4 очка после индивидуальной работы набрал Уильямс, а на попадание Эдвина и Хилла 4 подряд реализованными штрафными ответил снайпер Кирилл Марченко.

"Химик" одержал красивую волевую победу, сумев переломить ход игры. Это первое поражение "Киев-Баскета" в текущей регулярке, а "Химик" продолжает серию домашних побед на старте сезона.

Одесса-Черкасские Мавпы 69:80 (14:21, 20:24, 13:22, 22:13)

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В другом матче дни "Одесса" проиграла дома "Черкасским обезьянам" - 69: 80.

Номинальным фаворитом поединка считались хозяева. И гости уже в дебюте встречи поставили под сомнение подобные прогнозы. С трехочковым Хаджифейзовича черкасцы пошли вперед. Впоследствии босниец стал ключевой фигурой в составе гостей. За первую четверть гости получили 7 очков преимущества и добавили к большому перерыву еще 4.

То же Хаджифейзович реализовал за первую половину 3 из 4 трехочковых, а всего набрал 17 очков. Такая же реализация дальних бросков до перерыва была в Ейрінгтона. Тогда как в хозяева больше 10 очков набрал только Мэйси – 12. В целом за трехами черкащане в первой половине втрое превзошли одесситов.

В третьей четверти тенденция сохранилась. То же на заключительную четверть разница достигла 20 очков. Лишь после этого хозяева попытались приложить усилий, чтобы спастись от поражения в первом домашнем поединке. И слишком много было потеряно. Среди прочего и сил. То же "Обезьяны" победу не упустили.