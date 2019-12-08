"Химик" одержал выездную победу над "Черкасскими Обезьянами" в борьбе за топ-5 Суперлиги

Южненский "Химик" на выезде победил "Черкасских Обезьян". Обе команды были достойны победы, однако хозяева не реализовали много собственных попыток, чем сполна воспользовались гости.

Черкасские Обезьяны – Химик 74:81 (14:19, 23:20, 20:17, 17:25)

Обе команды начали игру с активной работы на собственных сторонах площадки, соответственно первые очки были набраны лишь на второй минуте игры – точным был черкащанин Беликов, который реализовал бросок со средней дистанции. После этого в корзину "Химика" прилетела пушка от Попова и счет стал 5:0.

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Войналович и Югба были не согласны с таким стартом матча и быстро 4 балла отставания отыграли, ну а в середине четверти Уильямс вывел свою команду вперед впервые в игре. В дальнейшем на паркете шла равная борьба: "Обезьяны" старались применять высокий прессинг, который приносил свои плоды, однако, свои же броски команда Михельсона попадала не слишком часто. Благодаря этому гости сумели в концовке матча реализовать мини-рывок на уйти на первый перерыв с преимуществом в 5 пунктов – 14:19.

Во второй четверти "Обезьяны" сумели улучшить % попаданий, а у "Химика", в свою очередь, проснулся Салливан, который за 10 минут набрал 12 баллов и не позволил игрокам из Черкасс перевернуть ход матча. "Обезьяны" сократили отставание, однако преимущество все еще было за Химиком – 37:39.

Вторая половина матча началась с перформанса Беликова, который дважды подряд был точен и вывел свою команду вперед. На этом игроки "Обезьян" не остановились и постепенно развивали собственное преимущество в счете. После штрафных от Хаджифейзовича за 2 минуты до завершения 3 четверти разница составляла уже 7 баллов в пользу черкасчан, но Салливан, Джонс и Горобченко сумели сократить отставание до минимума перед решающей четвертью.

В заключительные десять минут удача была на стороне гостей: "Химик" сразу захватил лидерство, а "Обезьяны", хотя и демонстрировали хорошую защиту, никак не могли попасть в корзину соперника.

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Иван Ткаченко за 3 секунды до конца игры подарил своему клубу призрачный шанс на спасение своей трьохою, но в следующем эпизоде Беликов получил второй неспортивный и не оставил шансов для своего клуба.