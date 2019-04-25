"Химик" стал чемпионом Украины по баскетболу

Южненский "Химик" выиграл третий матч финальной серии плей-офф против "Киев-Баскет". Команда Виталия Степановского стала чемпионом Украины сезона 2018-2019.

"Химик" выиграл первые два матча у себя в Южном. Но на матче в Киеве не находился в статусе фаворита. До этого команда дважды уступила "Киев-Баскету" на его площадке в регулярном чемпионате. Поэтому столичные баскетболисты имели шанс.

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Первую четверть "Киев-Баскет" выиграл 23:16. Еще большей их преимущество стало перед большим перерывом. Команды вторую четверть закончили со счетом 44:34. При этом "Химик" тогда остался без главного тренера – Виталий Степановский за 25 минут получил два технических фола и покинул площадку.

Но все изменилось в третьей четверти. Киевская команда сумела набрать лишь 12 очков, в то время как "Химик" – аж 26. Поэтому перед заключительной четвертью именно гости уже были впереди. И они удержали комфортное преимущество. В итоге 73:79 и победа "Химика".

Киев-Баскет – Химик 73:79 (23:16, 21:18, 12:26, 17:19)

"Химик" побеждает в третьем матче финальной серии и в третий раз становится победителем Суперлиги