"Химик" в драматичном противостоянии одолел "Днепр" и вышел в финал Суперлиги

Баскетбольный клуб "Химик" в родных стенах победил "Днепр" и пробился в финал Суперлиги Пари-Матч.

Химик – Днепр 76:71 (21:19, 17:10, 14:25, 24:17)

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В стартовой четверти была равная игра. "Днепр" доминировал, а "Химик" держался благодаря результативной игре Павлова. Ключевой в первой половине стала вторая часть второй четверти. Гости провели сухой отрезок в нападении, чем воспользовались южненцы, которым удалось оторваться в счете. Своевременные трехочковые от Рябчука и Марченко помогли Химику убежать на 9-очковую разницу перед большим перерывом.

В третьей четверти "Днепр" сумел не только вернуться, но и выйти в лидеры под занавес десятиминутки. Гости попали 5 трехочковых, 3 из которых в активе у Мишулы. Именно дальняя артиллерия стала главным оружием днепрян на этом игровом отрезке и перед последней четвертью они имели 1 очко преимущества – фактически в четвертой десятиминутке команды начинали все сначала.

Все тот же Мишула тянул атаку гостей на своих плечах в дебюте решающей четверти, но на экваторе десятиминутки "Химик" начал операцию по возвращению лидерства. И снова главным оружием стали дальние броски: чрезвычайно важные трехочковые в активе Павлова и Марченко. "Днепр" попытался догнать, однако одним из ключевых моментов стал фол в нападении от Тимофеенко, с которым гости потеряли очень важное владение.

Затем команда Дениса Журавлева попыталась вернуться с помощью тактики фолов, но "Химик" удержал преимущество и одержал победу в 5-м матче полуфинальной серии, победив "Днепр" со счетом 76:71.

Команда Виталия Степановского выиграла серию со счетом 3:2 и вышла в финал, где сыграет против столичного "Киев-Баскета".

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