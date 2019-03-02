"Химик" в матче-триллере проиграл "Днепру" и потерял лидерство в Суперлиге

Южненский "Химик" в матче регулярного чемпионата Суперлиги принимал "Днепр". И из-за поражения (с разницей в одно очко) «Химик» потерял лидерство в баскетбольной Суперлиге.

Химик – Днепр 75:76 (19:23, 21:22, 16:18, 19:13)

При этом "химик" начал матч довольно удачно. Способствовала этому и меткость из-за дуги, когда залетели три из четырех бросков. И еще до конца первой четверти гости сумели выйти вперед. Они же продолжали лидировать и перед большим перерывом.

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С начала третьей четверти "Химик" сделал рывок 12:2. И "Днепр" сумел вернуть себе лидерство еще до начала четвертой четверти. Поэтому перед заключительной четвертью преимущество гостей составляло 7 очков. А с начала четвертой четверти это преимущество вообще стала двузначным.

Но "Химику" снова удался рывок. Поэтому все решалось на последних секундах встречи. За 9 секунд до финальной сирены при счете 75:76 "химик" Сидоров получил право на два штрафных броска. Но дважды промахнулся. Фесенко, который первым сыграл на подборе, удержал для "Днепра" победный счет. Дальний бросок Мишулы за секунду до сирены уже ничего не менял.

"Днепр" на выезде победил "Химик", сравняв счет в сезонной серии и сравнявшись по количеству побед с южненцами. Теперь у обеих команд по 18 побед в 26 поединках. Но по дополнительным показателям "Днепр" обходит "Химик" и выходит на первое место.